Wechsel an der Spitze des VdK Eriskirch

/Mariabrunn - Der Ortsverband Eriskirch des Sozialverbands VdK hat gleich zwei Gründe zum Feiern, wie aus einer Pressemitteilung des VdK hervorgeht: Zum einen verbucht der Ortsverband trotz Corona-Pause einen leichten Mitgliederzuwachs auf jetzt 150. Und zum anderen verfügt er seit der jüngsten Hauptversammlung über einen neuen, schlagkräftigen Vorstand. Neuer 1. Vorsitzender ist Michael Friedrich. Sein Amtsvorgänger Horst Gäckle steht ihm als Stellvertreter zur Seite. Den bisher vakanten Posten des Schriftführers übernimmt Elizabeth Friedrich. In ihren Ämtern bestätigt werden Ursula Habisch (Kassiererin) und Leontine Stengel (Frauenbeauftragte). Als Beisitzerin komplettiert wieder Roswitha Gäckle das Vorstandsteam.

Zu Kassenprüfern gewählt wurden Ottilie Vetter und Franz-Josef Gaissmaier. Sämtliche Wahlen erfolgten einstimmig. Als Wahlleiter fungierte Kreisvorsitzender Malte Comdühr aus Friedrichshafen.

Die Tätigkeitsberichte der Vorstandsmitglieder fallen mangels Veranstaltungen kurz aus. Horst Gäckle weist vor allem auf den Mitgliederzuwachs hin. Auch im 20. Jahr seiner Vorstandstätigkeit sei ein Plus erzielt worden. Mit 150 zähle man jetzt fünf mehr als im Vorjahr. Kurz und prägnant fallen auch die Kassenberichte für die Jahre 2019 und 2020 aus.

Die Corona-Pandemie sei eine „sehr schwere Zeit für den VdK“ gewesen, stellt Comdühr in der Hauptversammlung in der Pizzeria Da Fato fest. Den Ortsverbänden sei angesichts der Kontaktbeschränkungen nur Hintergrundarbeit möglich gewesen. Um so mehr freue ihn der Mitgliederzuwachs. Dabei habe nicht nur Eriskirch zugelegt (plus fünf). Im Altkreis Tettnang, der vom Kreisverband Tettnang/Bodensee verwaltet wird, zähle man in elf Ortsverbänden nunmehr 3073 Mitglieder (plus 140).

Acht Mitglieder werden für langjährige Zugehörigkeit zum VdK geehrt: Das Goldene Treueabzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft erhalten Erich Bendel und Paul Stähle. Das Goldene Treueabzeichen für 25 Jahre Mitgliedschaft bekommt Gisela Haustein. Das Silberne Treueabzeichen für zehn Jahre Mitgliedschaft erhalten Barbara Droste, Roswitha Fruehschuetz, Harald Gwinn, Gertrud Hiller und Ulrike Mehre.