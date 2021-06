Wassersportler tabu: Stand-Up-Paddler stören Tiere im Eriskircher Ried

Von Schwäbische Zeitung

Ein 45-Jähriger hat in Höchst in Vorarlberg seine Tochter mit einer Kettensäge vor ihren Bekannten verteidigt. Am Montag kurz vor Mitternacht kamen zwei Männer und zwei Frauen zu der jungen Frau nach Hause, um sie wegen eines vorangegangenen Streits zur Rede zu stellen.

Im Laufe des Streits kam es laut Landespolizeidirektion Vorarlberg zu Beschimpfungen und dann zu Gewalt. Der 45-jährige Vater kam seiner Tochter zu Hilfe und holte auch eine Kettensäge, um ihren Bekannten im Alter von 18 bis 22 Jahren zu drohen.