Wallfahrtsgottesdienst in Mariabrunn

Der erste Wallfahrtsgottesdienst mit Fahrzeugsegnung in Mariabrunn findet in diesem Jahr am Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr statt.

Der Gottesdienst wird laut Pressemitteilung des Pfarramtes von Gertraud Vogel und Hans Vogel mit ihrem Gesang und Orgelspiel musikalisch umrahmt. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit zur Fahrzeugsegnung unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Dies bedeutet, dass auch im Freien das Tragen einer FFP2-Maske und das Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 Metern verpflichtend ist. Wer an diesem Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich beim katholischen Pfarramt Eriskirch-Mariabrunn unter der Telefonnummer 07541/82352 anmelden.