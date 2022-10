Vom Baum des Lebens und dem Baum des Todes

Mit der Eröffnung der Ausstellung „Eiben – Hommage an eine uralte Baumart“ hat am Mittwochabend seit Langem wieder eine Vernissage im Naturschutzzentrum Eriskirch stattgefunden. Begeistert erzählt Gerhard Kersting tags darauf von der musikalischen Umrahmung durch Ernst Greinacher aus Vogt, dessen feine Laute, ein Instrument aus Eibenholz, direkt zur Ausstellung führte, denn in der Renaissance wurden Lauten aus Eibenholz gebaut.

„Nach den Tausenden von Insekten nur eine einzige Pflanze“, sagte Kersting und erzählte auch gleich warum. Eiben sind ganz besondere Nadelbäume, die ihre Nadeln nicht abwerfen. Uralt können sie werden – in England ist bei einer Eibe nachgewiesen, dass sie vor 1300 Jahren gepflanzt wurde. Noch heute finde man welche am Pfänder, in der Marienschlucht, überhaupt in unzugänglichen Tobeln. Auch als Friedhofspflanze ist die immergrüne Eibe als Baum oder Busch beliebt.

Was die Eibe in der Geschichte so begehrt machte, war ihr festes Kern- und elastisches Splintholz, aus denen die Bögen der Bogenschützen hergestellt wurden. Eine kriegsentscheidende Waffe, die bis zu 300 Meter weit reichte und mit den richtigen Pfeilen versehen noch aus 100 Metern Entfernung den Harnisch eines Ritters durchbohren konnte. Wer sie besaß, hatte die Anwartschaft auf den Sieg. Kein Wunder, dass das Eibenholz in Großbritannien extrem gefragt war, obwohl die Schützen eine unheimliche Kraft dafür brauchten. Eine Nachbildung zeigt auch den Bogen des legendären Ötzis, in dessen Rücken man die Spitze eines Eibenpfeils entdeckte. Die besondere Eigenschaft des Eibenholzes, dass es nicht harzt, machte es auch für Instrumentenbauer begehrt. Allerdings hat die überwiegende Nutzung als Bogenholz fast zur Ausrottung der Pflanze geführt. Da die Bäume sehr langsam wachsen und ihr Holz so begehrt war, nahm der Bestand zusehends ab, man denke auch an die Erzgewinnung und Glasherstellung.

Die „Vereinigung der Eibenfreunde“ hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, die Eibe wieder mehr zu verbreiten. In Zusammenarbeit mit den Eibenfreunden hat das Naturschutzzentrum Wurzacher Ried im vergangenen Jahr die Ausstellung zusammengestellt, welche nun in Eriskirch zu sehen ist.

Sie zeigt noch weitere Gründe, warum die Eiben zurückgedrängt wurden: Sie zählt zu den giftigsten Gewächsen in unserem Land, nur der gelbe bis rote Samenmantel kann ohne Bedenken gegessen werden. Der Eibensamen dagegen ist hochgiftig, ein Gramm pro Kilo Körpergewicht kann einen Menschen töten. Ebenso lebensgefährlich ist es für Pferde, Nadeln oder Zweige vom Eibenbaum zu fressen, auch daher wurden die Bäume in bestimmten Gegenden systematisch geschlagen. Rehe und Hirsche dagegen fressen die Eibennadeln und -zweige mit Vorliebe.

Die Ausstellung zeigt Infotafeln mit Bild und Text, die auch von männlichen und weiblichen Bäumen erzählen – übrigens stehen zwei Exemplare direkt vor dem Naturschutzzentrum. Man erfährt, dass viele Schriftsteller sich mit diesen besonderen Bäumen befassten, angefangen bei Cäsar über Shakespeare bis hin zu Fontane. Es wird auch berichtet, dass man Halluzinationen bekommen kann, wenn man eine Weile im Bestäubungsnebel weilt.

Zu den Tafeln über den „Baum des Lebens“ der alten Germanen und den „Baum des Todes“ auf den Friedhöfen bietet die Ausstellung Objekte aus Eibenholz. Faszinierend sind die eng liegenden Jahresringe auf einer mächtigen Tischplatte, auch ein Eiben-Bogen oder eine geschnitzte Figur des Löwenmenschen ziehen Blicke an.