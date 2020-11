Volksbank verschenkt nagelneuenAudi A3 Sportback

Der Gewinnsparverein der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg hat eine Mariabrunnerin jüngst sehr glücklich gemacht: Nicole Blenk hat einen neuen Audi A3 Sportback gewonnen.

Die Aktion des Gewinnsparvereins steht unter dem Titel „Gewinnen – Sparen – Helfen“. Um daran teilzunehmen, muss zunäüchst ein Los erworben werden. Nicole Blenk aus Mariabrunn kaufte eines – und hat ein glückliches Händchen bewiesen: Sie hat einen Audi A3 Sportback, verliehen von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, gewonnen. In diesem Jahr haben nach Angaben der Bank alle Inhaber eines Gewinnsparloses monatlich die Chance, Geld und Sachpreise zu gewinnen.

Anfang Oktober konnte Nicole Blenk gemeinsam mit ihrem Ehemann Michael ihr neues Fahrzeug bei einer zentralen Übergabeveranstaltung des Gewinnsparvereins im Audi-Forum Neckarsulm in Empfang nehmen, teilt die Bank nun mit.

Und so funktioniert die Teilnahme: Ein Los des Gewinnsparvereins für kostet jeweils zehn Euro. Davon gehen 7,50 Euro auf ein vom Losinhaber angegebenes Sparkonto. Die übrigen 2,50 Euro sind der Spieleinsatz. Von diesem werden nach der Abgabenordnung pro Los rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen in der jeweiligen Region gespendet – so auch im Bodenseekreis.

Dadurch sei die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang im Jahr 2020 in der Lage gewesen, rund 150 000 Euro an verschiedene Vereine und Institutionen aus ihrem Geschäftsgebiet zu übergeben, heißt es vonseiten der Volksbank.