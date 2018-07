Vier Träger stellen Kindergartenkonzepte für Eriskirch vor

Vier potenzielle Kindergartenträger haben sich der Gemeinde vorgestellt. Hintergrund ist der neu geplante Kindergarten an der Eriskircher Festhalle, der als erster seiner Art im Eigentum der Gemeinde steht: „Um der gesetzlichen Vorgabe der Trägervielfalt gerecht zu werden, haben wir mögliche geeignete Träger angesprochen, die heute ihre Konzeptionen vortragen“, sagte Bürgermeister Arman Aigner im Vorfeld.

Der neu geplante und in gemeindlichem Eigentum befindliche Kindergarten wird seine Heimat im Gebäudekomplex der sanierten und umgebauten Festhalle finden (die SZ berichtete mehrfach). Um eine geeignete Trägerschaft zu finden, haben sich vier Vertreter verschiedener Träger vorgestellt. Auch wenn die Ansätze und Philosophien der einzelnen Konzepte teilweise durchaus unterschiedlich waren, so war man sich einig, dass die Vernetzung mit örtlichen Strukturen Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sei und man die jeweiligen Erfahrungen im Bau von Kindertagesstätten miteinbringen wolle. Offenheit gegenüber allen Religionen, Herkünften und Wertanschauungen sahen die Anwärter als ebenso wichtig an, wie die Tagesgestaltung.

Silke Schuh, Sachgebietsleiterin der Johanniter Kindertagesstätten, sah ihren freien Träger als motivierten Bewerber, der mit Leidenschaft und Fachkompetenz die Aufgabe übernehmen wolle. „37 Gruppen mit rund 480 Plätzen im Raum Bodensee-Oberschwaben machen uns zu einem Träger vor Ort mit kurzen Wegen und schnellen Entscheidungen“, betonte Schuh. Dabei lägen die vorrangigen Prinzipien im Fachkräftebereich in der Vernetzung sowie in der Aus- und Fortbildung, während man eine gute Betreuung unter anderem in der Nachbildung des Familienalltages zur Vermittlung von Alltagskompetenzen sehe.

Educcare, ein bundesweiter Träger von Bildungskindertagesstätten, ist konfessionslos und habe laut Sprecherin Elke Zaun keinen christlichen Hintergrund. Derzeit betreibe Educcare bundesweit 30 Kindertagesstätten und erreiche 2200 Familien bei einer Mitarbeiterzahl von 950. „Der neue Kindergarten muss ein zweites Zuhause, ein lebendiger Ort der Begegnung für Familien mit zuverlässiger und hoher pädagogischer Qualität sein“, führte die Projektmanagerin aus. Grundsätzlich wolle man ein halb offenes Konzept mit festen Bezugsgruppen anbieten, die Kinder in ihren Ideen und ihrem Tun unterstützen und in die Tagesplanung miteinbeziehen. „Wir bieten pädagogische Arbeit auf höchstem Niveau, bieten ein zweites Zuhause für die Kinder und stehen für Stabilität und Finanzierbarkeit.“

Die St. Elisabeth-Stiftung, die ihre Arbeit auf ein christlich franziskanisches Fundament stellt, greift in der Konzeption ihrer Kitas auf die Montessori-Pädagogik zurück. „Gemeinsames Wachsen“, so das Leitbild des Trägers, würde man durch Bildung, Beziehung, Betreuung und Begleitung im Einklang mit Achtung, Respekt und Wertschätzung als Grundlage sehen. „Wir geben Raum für freie Entscheidungen, fördern selbständiges Denken und Handeln, unterstützen das Kind in seiner individuellen Entwicklung und bieten in unseren Einrichtungen eine familiengerechte, anregende und ästhetische Umgebung“, sagte Wolf-Dieter Korek, Leiter für Kinder-, Jugend und Familie.

Für die katholische Kirchengemeinde Mariabrunn stellte Diakon und Kindergartenbeauftragter, Dieter Walser, das Konzept vor. „Von hier für unsere Familien“, so das Credo des in Eriskirch wirkenden Trägers (Kindergarten Regenbogen), der einen entscheidenden Vorteil im regelmäßigen Austausch innerhalb der fünf Kindergärten in der Seelsorgeeinheit sieht: „Dadurch sind wir unter anderem in der Lage, bei personellen Engpässen innerhalb unserer Einheit schnell und effektiv Lösungen zu finden.“ Das seit Jahren eingeführte Qualitätsmanagement, pädagogisch qualitativ hochwertige Mitarbeiter, vielfältige Lern- und naturnahe Spielangebote, das teiloffene Konzept, individuelle Förderangebote, aber auch die Vernetzung im Verbund seien weitere Argumente, eine zuverlässige Trägerschaft des neuen Kindergartens zu garantieren.

„Bei uns erlangen die Kinder die Fähigkeit zur Kooperation, gewinnen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Selbstsicherheit, lernen den Umgang mit Regeln und Konflikten, was ihnen Halt und Orientierung gibt“, so Walser.