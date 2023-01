Viele Besucher erleben das Jubiläums-Narrenbaumstellen der Streibemahder

Die Narrenzunft Streibemahder hat am Sonntag zur ersten eigene Veranstaltung in dieser Fasnet auf den Festplatz „Neue Mitte“ eingeladen: dem Jubiläums-Narrenbaumstellen. Erstmals führte der neu ins Leben gerufene Büttel das Narrenbaumstellen an. Im Jubiläumsjahr begleitete der Fanfarenzug König Wilhelm aus Langenargen musikalisch die Baumträger. Zunftmeister Christian Eisele gab den „Startschuss“ fürs Stellen des Narrenbaums. Mit routinierten Handgriffen richteten die Streibemahder und Schussenhexen trotz Gegenwind den Baum auf und verschafften ihm einen sicheren Stand (Foto: Streibemahder). Dieses Mal hängen nicht nur die Fahnen der Zünfte am Baum. Ein Zusatzschild mit der Jubiläumszahl „40“ schmückt ihn in nicht alltäglicher Weise. Im Anschluss an das Stellen tanzten die „Streibi-Kids“ für die begeisterten Gäste.