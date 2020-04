Nachdem ein Autofahrer in der Montfortstraße einen Streifenwagen entdeckt hatte, lieferte er sich am Sonntagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Auf seiner Flucht fuhr er laut Polizeibericht mit überhöhter Geschwindigkeit durch ein Wohngebiet und verlor in der Folge auf einem Feldweg die Kontrolle über seinen Opel Corsa, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Sträuchern.

Durch den Zusammenstoß wurde der Beifahrer verletzt und vom verständigten Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, heißt es. Der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer flüchteten zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Den bislang unbekannten Fahrer erwartet unter anderem ein Verfahren wegen Unfallflucht. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Verkehrsdienst Ravensburg übernommen, teilt die Polizei mit.