Unterwasser-Rugby live im Strandbad

Der Tauch-Sport-Club Friedrichshafen präsentiert am heutigen Samstag und morgigen Sonntag im Strandbad Eriskirch die dritte Auflage des internationalen Unterwasser-Rugby Turniers „Bodensee Cup“. „Die Besucher erwarten spannende und spektakuläre Wettkämpfe unter Wasser. Mit dem Bodensee Cup möchten wir unseren Sport noch mehr in der Öffentlichkeit präsentieren“, sagt Leiterin der Abteilung Unterwasser-Rugby des TSCF, Irmgard Eberhardt, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Sieben Teams mit jeweils sechs Spielern im Wasser und auf der Wechselbank werden sich heute und morgen jeweils ab 10 Uhr beim Unterwasser-Rugby im Bereich des Sprungturm-Beckens des Eriskircher Freibades messen. Bei der dritten Auflage des internationalen Bodensee Cups werde man laut Aussage sportliche Höchstleistungen nicht nur abrufen, sondern eindrucksvoll präsentieren.

Die Faszination dieser Sportart liegt laut Irmgard Eberhardt, die selbst seit rund 30 Jahren Unterwasser-Rugby spielt, in ihrer Drei-Dimensionalität: „Sie bewegen sich nach allen Seiten im Wasser, stoßen einen rund 1,8 Kilogramm schweren Ball, der mit einer Kochsalzlösung gefüllt ist und mit einer Geschwindigkeit von etwa ein bis eineinhalb Meter pro Sekunde auf den Beckenboden sinkt, vor sich und passen diesen möglichst exakt zu ihrem Mitspieler, um am Ende natürlich Körbe zu erzielen.“ Für die Zuschauer wird mittels einer Unterwasserkamera eigens das spektakuläre und aktionsreiche Spielgeschehen an Land auf einer Leinwand übertragen.

Ausdauer und Wendigkeit gefragt

Neben der Liebe zum Wasser müsse man laut Eberhardt freilich körperlich gesund sein und Ausdauer mitbringen, was jedoch im Training erlernbar sei. Wie die Expertin weiter erklärt, spiele man in einem vorgegebenen Feld von 12 mal 18 oder 8 mal 12 Meter. In einer Tiefe zwischen 3,5 und 5 Meter befinden sich die Tore im Form eines Korbes am Boden des Beckens. „Ein Match dauert beim Bodensee Cup einmal zwölf Minuten – und zwar mit weiblichen und männlichen Spielern gemischt. Unterwasser-Rugby ist ein sehr schnelles Spiel, welches von den Athleten Ausdauer, aber auch ein Maß an taktischem Gefühl sowie Schnelligkeit und Wendigkeit erfordert“, erklärt Irmgard Eberhardt, die unter anderem Mannschaften aus Regensburg, Ottobrunn, Mainz, Basel, Freiburg, Stuttgart sowie aus der Schweiz und Luxemburg begrüßen wird.

„Es ist eine tolle Sache, dass in Eriskirch so ein attraktives internationales Turnier stattfindet. Die Zuschauer werden begeistert und von dieser packenden Sportart fasziniert sein“, freut sich Bürgermeister Arman Aigner. Der Badebetrieb läuft übrigens normal weiter, da die Wettstreiter den Beckenbereich beim Sprungturm für das Turnier nutzen.