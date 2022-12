Unterstützung für soziale Projekte: Weihnachtsmarkt in Eriskirch lockt viele Besucher an

Der 14. Weihnachtsmarkt in Eriskirch hat den zahlreichen Besucher am dritten Adventwochenende bei bitterkaltem aber stimmigen Winterwetter den passenden Rahmen geliefert, um kurz vor dem Christfest in heimelige und besinnliche Stimmung zu kommen.

Patrick Buhmann von den AH-Fußballern, die die Veranstaltung traditionell wieder organisiert haben, zeigte sich begeistert: „Wir alle sind so froh, endlich wieder unsers beliebtes Weihnachtsdorf feiern zu dürfen. Das Wetter dazu könnte nicht besser sein, die Stimmung ist wunderschön. Ich danke allen, die uns unterstützt haben.“

Tombola und Handwerkskunst

Der Geruch von duftenden Waffeln und frischen Dinnete aus dem Ofen, der verführerische Hauch von selbstgemachtem Eierlikör, wohlschmeckendem Glühwein, oder auch knackigen Bratwürsten samt anderen Leckereien zog am Wochenende in Eriskirch über den leicht mit Schnee gezuckerten Platz der „Neuen Mitte“. Die inzwischen 14. Auflage des Eriskircher Weihnachtsmarkts hatte einmal mehr für die zahlreichen großen und kleinen Besucher einiges zu bieten.

Für die musikalische Umrahmung sorgt bei der Eröffnung ein Ensemble der heimischen Musikkapelle. (Foto: Andy Heinrich)

Schließlich hatten sich die Organisatoren um Patrick Buhmann und seinen fleißigen Helfern im Vorfeld so einiges einfallen lassen. Neben einem schmackhaften Essensangebot und wärmenden Getränken gefielen die Verkaufsstände mit bunter Handarbeits- und Handwerkskunst sowie die große Tombola mit ihren attraktiven Preisen samt kostenlosem Kinderkarussell besonders.

Für die musikalische Umrahmung sorgten neben der Musikkapelle Eriskirch die Kinderchöre der Kindergärten sowie der Kirchenchor.

Rozanowske: Vorbildliches Engagement

In Ihrer Begrüßung lobte die stellvertretende Bürgermeisterin Petra Rozanowske: „Was die AH-Fußballer hier auf die Beine gestellt haben, ist einfach toll. Vielen Dank für euer vorbildliches Engagement. Ich wünsche ihnen allen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Möge Sie Frieden, Gesundheit, Glück und Zufriedenheit in diesen nicht immer einfachen Zeiten begleiten“, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin, bevor der Kinderchor des Kindergartens St. Maria und ein Ensemble der heimischen Musikkapelle den adventlichen Reigen klangvoll eröffneten.

Soziale Projekte werden unterstützt

Überhaupt stand auch in diesem Jahr wieder der soziale Gedanke im Vordergrund. So gingen die Markt-Einnahmen aus den Pfanderlösen sowie von der X-Mas-Party der Feuerwehr an die Radio-7-Drachenkinder. Zudem unterstützten Standbetreiber Aids-Waisen in Simbabwe ebenso wie die Bürgerstiftung. Ein Beleg dafür, dass man mit seinem Besuch die Geselligkeit untereinander und zugleich den sozialen Aspekt einfach und effektiv verbinden kann.

Der Eriskircher Weihnachtsmarkt ist bekannt für seinen sozialen Gedanken und unterstützt neben den Radio-7-Drachenkindern und die Bürgerstiftung auch Aids-Waisen aus Simbabwe. (Foto: Andy Heinrich)

Dieter und Maria Schönfeldt sind aus Lindau in die Schussengemeinde gekommen und zeigten sich glücklich: „Wir verbinden den Besuch hier mit einem ausgedehnten Spaziergang im Ried. Zugleich haben wir für unsere Lieben zu Hause noch kleine Weihnachtsgeschenke finden können“, freuten sich die Senioren, während sie es sich an der wärmenden Feuerstelle bei Glühwein und Dinnete gut gehen ließen.