Unfallopfer noch nicht identifiziert - Tunnel muss gesperrt werden

Zu viel Alkohol, Schlägereien oder Drogen: Neben Imbissbuden und Fahrgeschäften gehört auch das leider oft zu den Volksfesten in der Region. Auf dem Seehasenfest in Friedrichshafen ist die Polizei deshalb regelmäßig Streife gelaufen. Was sie bei ihren Kontrollen vorgeht - wir haben sie begleitet.