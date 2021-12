Ein Unbekannter hat am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr in der Friedrichshafener Straße in Eriskirch die Beifahrertür eines geparkten Mazda zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.