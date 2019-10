Unangekündigt: Beim Kloster Moos brennt’s

Schreck in der Abendstunde: Beim Kloster Moos in Eriskirch hat eine Wohnung gebrannt – glücklicherweise nicht wirklich. Hintergrund: Bei einer groß angelegten Alarmübung wurde die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr Eriskirch im Zusammenspiel mit den interkommunalen Helfern geprüft, heißt es in einer Pressemitteilung. Beteiligt waren mehr als 80 Einsatzkräfte und 16 Fahrzeuge der Feuerwehren aus Eriskirch, Tettnang, Friedrichshafen, Kressbronn, Langenargen, Markdorf, Lindau sowie die Schnelleinsatzgruppe (SEG) des Roten Kreuzes und der Johanniter. Heißes Detail: Die Übung war nicht angekündigt, die Feuerwehrleute gingen vom Ernstfall aus.

Der Ablauf: Vergangenen Mittwoch um 18.21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch über die Leitstelle Bodensee nach Moos gerufen. Die Annahme: Aus noch unbekannten Gründen ist es zu einem Wohnungsbrand mit fünf vermissten Menschen gekommen. Keine sechs Minuten später traf Einsatzleiter Jürgen Wund mit dem Einsatzleitwagen am Einsatzort ein, teilt die Eriskircher Feuerwehr mit. Sofort habe er mit seinem Führungsstab die Lage erkundet und die Einsatztaktik am Führungsfahrzeug für die nachrückenden Kräfte besprochen.

Weg über Treppenhaus versperrt

Bei der anschließenden ersten Lagemeldung wurde über die Leitstelle das Alarmstichwort erhöht, was zu Folge hatte, dass zusätzliche Einsatzkräfte nachalarmiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt wurden am Übungsobjekt zwei Einsatzabschnitte gebildet. Wegen des starken Rauchs im Treppenhaus und in den umliegenden Räumen war laut Feuerwehr klar, dass die Einwohner des Klosters nicht mehr über diesen Weg gerettet werden konnten. Die Folge: Die Helfer machten sich daran, die vom Rauch und Feuer eingeschlossenen Menschen über die Drehleitern der Feuerwehren Kressbronn und Friedrichshafen aus dem Haus zu holen.

Zeitgleich arbeiteten sich mehrere Trupps mit schwerem Atemschutz über das verrauchte Treppenhaus vor, um mit der Brandbekämpfung zu beginnen. „Zeitweise waren zwölf Trupps im Gebäude mit dem Löschen und dem Aufsuchen von vermissten Personen beschäftigt“, heißt es weiter. Nach und nach seien die geretteten oder verletzten Menschen an das SEG übergeben worden, wo sie erstversorgt und für den eventuellen Weitertransport in die Kliniken vorbereitet worden seien.

Um 19.30 Uhr vermeldete der Einsatzleiter schließlich: „Übung beendet, alle vermissten und verletzten Personen sind in Sicherheit, der Brand ist gelöscht.“ Bei einer Nachbesprechung im Kloster Moos fand Bürgermeister Arman Aigner dann dem Bericht zufolge nur lobende Worte für seine Einsatzkräfte: „Die Zusammenarbeit der einzelnen Feuerwehren hat mal wieder hervorragend funktioniert, was heute eindrucksvoll demonstriert wurde.“

Auch der Kommandant war vom Können seiner Feuerwehr im Zusammenspiel mit den Nachbarwehren und des SEG beeindruckt, heißt es. Reinhold Petzi kündigte an: „Wir werden im Nachgang diese Alarmübung anhand eines erstmals mitgeschnittenen Videos auswerten, um eventuelle Verbesserungen beim Eintreten eines solchen Großereignisses zu finden.“