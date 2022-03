Ukraine-Krieg: Seegemeinden schaffen Platz für Geflüchtete

Wer ein Hilfsangebot oder Fragen hat, kann sich per E-Mail an den Integrationsbeauftragten Mirko Meinel und sein Team wenden

Dass in der Ukraine Krieg herrscht, ist längst auch am Bodensee zu spüren. Die ersten Geflüchteten sind bereits angekommen, und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es deutlich mehr Menschen sein werden, die dringend ein sicheres Dach über dem Kopf brauchen. Die Folge: „Wir suchen händeringend Unterkünfte zur langfristigen Nutzung“, sagt Mirko Meinel, Integrationsbeauftragter des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Eriskirch, Kressbronn, Langenargen. Zur Not sollen Geflüchtete in Turnhallen untergebracht werden.

Sein Telefon steht nicht still. Mirko Meinel erreichen seit Tagen sehr viele Anfragen von Menschen, die nicht länger untätig die grauenhaften Nachrichten und Bilder vom Krieg verfolgen, sondern helfen wollen. Einige sind schon aktiv geworden, haben Kleider, Kosmetikartikel und Geld gesammelt oder sind sogar an die polnische Grenze gefahren, um Ukrainer abzuholen und in Sicherheit an den Bodensee zu bringen.

„Menschlich großartig und sehr mutig“

„Das ist menschlich großartig und auch sehr mutig“, betont der Integrationsbeauftragte, der im engen Austausch mit den Bürgermeistern von Eriskirch, Kressbronn und Langenargen steht. Die Schwierigkeit für ihn und sein Team sei jedoch, „dass wir dann nicht immer wissen, wo genau wer wie untergebracht ist. Und das führt irgendwann zu organisatorischen Problemen.“ Es sei wichtig, die Angebote zu sammeln und zu koordinieren, damit die Unterstützung in geordneten Bahnen abläuft und bei denen ankommt, die sie aktuell benötigen.

Dabei gehe es auch um Unterkünfte, die zur Verfügung gestellt werden: „Es ist toll, dass Ferienwohnungen angeboten werden. Doch wir müssen schauen, wie wir die Menschen bei Bedarf langfristig unterbringen können“, gibt Mirko Meinel zu bedenken. Dazu komme, dass Geflüchtete zunächst im Rathaus angemeldet werden müssen, wobei sie das Integrationsteam unterstütze. Um sprachliche Barrieren zu überwinden sei bereits ein Pool mit Dolmetschern angelegt worden, die einsatzbereit seien.

Die Frage ist: Welche Halle?

Die Unterbringung der Geflüchteten bereitet dem Integrationsmanager aber nicht nur aufgrund der Dauer „massive Sorgen“. Er befürchtet, dass früher oder später zumindest vorübergehend einfach nicht genug Platz vorhanden ist „und wir auf Hallen ausweichen müssen“. Am Montagabend haben die Bürgermeister Arman Aigner aus Eriskirch, Daniel Enzensperger aus Kressbronn und Ole Münder aus Langenargen besprochen, welche Halle in welcher Gemeinde zuerst genutzt werden soll.

Im nächsten Schritt gelte es, die entsprechende Halle umzubauen und Fragen zu klären wie: Wer ist für was zuständig, wie sieht die Ausstattung aus, wer übernimmt Kosten und sozialarbeiterische Betreuung. Mirko Meinel: „Wir sind in unserem Team zu dritt und müssen schauen, was wir kürzen und wie wir Ressourcen schaffen können.“

16 Abteile mit jeweils fünf Betten

Sorgen, Nöte und Pläne, die Erinnerungen an das Jahr 2015 wach werden lassen. Damals wurde Ende August traurige Wirklichkeit, was sich immer deutlicher angekündigt hatte: Der Bodenseekreis richtete in der alten Festhalle in Eriskirch eine Notunterkunft ein, um die Hilfesuchenden aus aller Welt unterzubringen, die wöchentlich ankamen.

Dazu wurden 16 Abteile eingerichtet, in denen durchschnittlich fünf Betten und Spinde vorhanden waren. Die Verpflegung der etwa 80 Geflüchteten wurde zentral organisiert, Toiletten und Duschen waren in der Halle vorhanden. Für die Betreuung hatte das Landratsamt ein Konzept erarbeitet. Zwischen 7 und 19 Uhr war beispielsweise ein Heimleiter vor Ort.

Erfahrungen könnten hilfreich sein

Der Unterschied: Jetzt bereiten sich die drei Gemeinden im Verwaltungsverband vor und schaffen Platz. Er selbst sei vor sechseinhalb Jahren zwar noch nicht als Integrationsbeauftragter im Amt gewesen, habe sich jedoch ehrenamtlich eingebracht, berichtet Mirko Meinel. Die Erfahrungen, die damals gesammelt wurden, seien sicher hilfreich – „zumindest dabei, nicht die Nerven zu verlieren oder in blinden Aktionismus zu verfallen. Wir müssen lösungsorientiert arbeiten wissen außerdem grob, was kommt, haben Ansprechpartner und hoffen, nach und nach auch die Helferkreise wieder einsetzen zu können.“