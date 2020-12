Im Bereich Messe, Kongress und Event kommt laut Pressemitteilung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg so schnell keiner vorbei. Ann-Kathrin Wenzel hat mit ihrer Bachelorarbeit im Studiengang BWL-Messe-, Kongress- und Eventmanagement, einem Konzept für eine App im Veranstaltungsbereich, den Messe-Impuls-Preis gewonnen. Der Preis zeichnet die besten akademischen Abschlussarbeiten im Bereich Messe-Management aus und wird seit 2013 vom FAMA Fachverband Messen und Ausstellungen vergeben. Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Die 23-jährige Eriskircherin hat ihr duales Studium an der DHBW Ravensburg mit der Eventagentur „pur group“ aus Bad Hindelang als Partnerunternehmen absolviert. Die Agentur organisiert Team-Building-Events und ist aktiv im Incentive-Bereich. Hier arbeitete Ann-Kathrin Wenzel unter anderem im Team um den Kunden Viessmann. Der Heizungs- und Klimatechnikhersteller ist Sponsor im Wintersport und lädt bei Weltcup-Rennen immer wieder auch seine Kunden ein. Bei der Organisation dieser Kunden-Veranstaltungen kam Ann-Kathrin Wenzel die Idee für die App und damit für ihre Bachelorarbeit, heißt es.

Dass der Kontakt zu den Kunden immer zuerst über Viessmann läuft erschwerte ihr die Organisation. Ihre Idee ist es nun, eine App dazwischenzuschalten, die es ermöglicht, Viessmann sichtbar zu machen und dennoch direkten Kontakt mit den Kunden aufzunehmen. Als „Sahnehäubchen“ für die App erdachte sich die Studentin ein „Ü-Ei-Modell“. Öffnet der Kunde die App, wird er direkt von einem Wintersportler angesprochen – und so speziell zur Teilnahme und Reaktion motiviert.

Ann-Kathrin Wenzel präsentierte ihre Bachelorarbeit und ihre Idee vor der Jury des Messe-Impuls-Preises – und holte sich damit schließlich den Sieg. Sie hofft, dass die App nach ihrem Konzept verwirklicht wird. Für diesen Winter ist die weitere Entwicklung noch ausgesetzt, denn wegen Corona finden derzeit keine Kunden-Events statt. Die 23-Jährige sattelt derzeit noch ein Master-Studium in Management an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg drauf.

Über das Studium sagt sie: „Es hat super viel Spaß gemacht. Die Atmosphäre an der DHBW ist sehr familiär und super sind auch die vielen Kontakte, die man erst jetzt nach dem Studium so richtig zu schätzen weiß.“ Gut gefallen habe ihr auch, dass sie bei ihrem Partnerunternehmen, der „pur group“, viel Verantwortung übernehmen durfte und so viele praktischen Erfahrungen sammeln konnte. „Die Bachelor-Arbeit von Ann-Kathrin Wenzel wurde von uns bereits mit einem sehr gut bewertet. Diese außergewöhnliche Qualität hat sie so auch in ihrer Präsentation vermittelt – und dabei die typische Stärke einer DHBW-Absolventin gezeigt: die enge Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Wir freuen uns sehr darüber, dass sie den Messe-Impuls-Preis gewonnen hat“, sagt Studiengangsleiter Proessor. Stefan Luppold.