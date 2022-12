TSV Eriskirch verleiht 144 Sportabzeichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Endlich konnten in diesem Jahr die Abnahmen zur Erlangung des Sportabzeichens ohne Coronabeschränkungen durchgeführt werden. 162 Schülerinnen und Schüler der Irisschule stellten sich im Sommer an vier Vormittagen den Herausforderungen zur Erlangung des deutschen Sportabzeichens. Beim TSV waren das 41 Sportlerinnen und Sportler. Insgesamt konnte Günther Lenz 144 Urkunden und Abzeichen in diesem Jahr den erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern überreichen.

Vom TSV Eriskirch haben wieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Florenz, Kirchheim-Teck, Tübingen, Weingarten, Steinen, Entringen, Bierkeller, Friedrichshafen und Eriskirch mitgemacht. Wieder dabei und wieder ausgezeichnet mit Gold auch unser ältester Teilnehmer mit 86 Jahren Heribert Kiebler. Heribert hat bereits 16-mal teilgenommen.

Von der Irisschule haben 110 Kinder alle vier Disziplinen inklusive Schwimmnachweis geschafft und beim TSV waren insgesamt 34 Kinder, Jugendliche und Erwachsene erfolgreich. Auch Familien haben in diesem Jahr wieder mitgemacht. Dies waren die Familien: Blankenhorn, Kröger, Neub, Caponetti, Neumann, Mehre, Schneider/Kiefer, Müller und Lenz/Acker.

Der TSV bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben: Bei der Rektorin der Irisschule Susanne Biermann mit ihrem Kollegium; ganz besonders auch bei den Helferinnen und Helfern vom TSV Eriskirch und dem VFB Friedrichshafen; bei Christoph und Silvia Siegl für die zeitnahe Bereitstellung der Urkunden und Abzeichen; bei der Gemeinde für die Pflege der Sportanlagen; bei der Fränkel Stiftung für die Schokoladenspende und der Sparkasse Bodensee für die Übernahme der Gebühren für Abzeichen und Urkunde bei den Kindern und Jugendlichen.

Der TSV Eriskirch wünscht allen Teilnehmer und Helfer ein gutes und sportliches neues Jahr. Bleibt bitte alle gesund und fit, damit Ihr im nächsten Jahr wieder mitmachen könnt.