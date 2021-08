Traktor-Gespann kippt um

Eine 23-Jährige ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße in Eriskirch aufgrund ihrer zügigen FAhrweise mit einem Traktor samt angehängtem Heuwender umgekippt. Die junge Frau hatte Glück im Unglück und verletzte sich bei dem Unfall nur leicht, schreibt die Polizei. Während sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, richteten die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eriskirch unter Mithilfe eines weiteren Traktorfahrers das beschädigte Gespann wieder auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag. Während der Bergungsmaßnahmen war die Straße für rund eine Stunde voll gesperrt.