Theresienheim fährt den Betrieb „deutlich herunter“

Es gibt nach aktuellem Kenntnisstand keinen Fall von Corona in Einrichtungen der St.-Elisabeth-Stiftung, zu der auch das Eriskircher Theresienheim gehört. Trotzdem sei die Stiftung zusammen mit ihren Tochterfirmen und Beteiligungen mit insgesamt 2500 Mitarbeitenden von den Entwicklungen rund um die Corona-Infektionen unmittelbar betroffen. Das Gästehaus St. Theresia hat den Betrieb „deutlich heruntergefahren“, schreibt die Stiftung. Touristische Aufenthalte wurden storniert, aktuell übernachten dort noch Monteure. Aber auch andere Einrichtungen der Stiftung schließen für Besucher.

„Unsere ganze Arbeit gilt im Moment dem Ziel, dass besonders gefährdete Menschen, die in unseren Einrichtungen leben, nicht mit dem Virus in Kontakt kommen“, sagt Stiftungsvorstand Matthias Ruf. „Genauso wichtig ist uns aber auch die Gesundheit unserer Mitarbeitenden. Sie leisten Großartiges bei der Bewältigung dieser außergewöhnlichen Situation.“

Auf Verordnung der Landesregierung seien Besuche in Alten- und Pflegeheimen sowie stationären Einrichtungen für Menschen mit Behinderung nur noch mit Erlaubnis der Einrichtungsleitung und unter Schutzvorkehrungen möglich. Die Altenhilfe und der Heggbacher Wohnverbund der St. Elisabeth-Stiftung haben die Möglichkeiten für Besuche in Wohnangeboten für Menschen mit Behinderung, Pflegeheimen und Hospizen in den vergangenen Tagen bereits stark eingeschränkt. Seit dem 16. März sind die Einrichtungen ganz für Besucher geschlossen. „Medizinisch notwendige Besuche sind natürlich weiter möglich“, sagt Annette Köpfler, Leiterin der Altenhilfe der St.-Elisabeth-Stiftung. In besonderen Fällen – zum Beispiel, wenn ein Bewohner im Sterben liegt – stehen die Türen der Einrichtungen weiter für Angehörige offen. „Das gilt natürlich in besonderem Maße für unsere Hospize“, hebt Köpfler hervor.

Von der Schließung von Schulen und Kindergärten sind im Geschäftsbereich Kinder-Jugend-Familie sechs Standorte betroffen. Geschlossen ist seit Dienstag die Schule St. Franziskus in Ingerkingen, eine katholische freie Ganztagesschule für Kinder und Jugendliche mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen. Ein großer Teil der Schüler lebt nicht zuhause bei den Eltern, sondern direkt neben der Schule. „Diese Kinder und Jugendliche können wir nicht allein lassen“, sagt Wolf-Dieter Korek, Leiter des Geschäftsbereichs Kinder-Jugend-Familie der Stiftung. „Mit Unterstützung des Personals der Schule ist die Betreuung tagsüber gesichert.“ Der angegliederte Schulkindergarten sei geschlossen, Kinder müssten zuhause von den Eltern betreut werden. Dasselbe gilt auch für die Kindertagesstätte im Wohnpark St. Georg in Meckenbeuren und die Casa Elisa in Ravensburg. Die St. Elisabeth-Stiftung hält in der Casa Elisa drei Notgruppen mit jeweils fünf Kindern aufrecht.