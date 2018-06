Team „Regionalwerk Eagles“ landet Kantersieg

Die Landesliga-Basketballer des TSV Eriskirch hat am vergangenen Wochenende dem VfL Nagold keine Chance gelassen. In der Sporthalle Eriskirch hieß es am Samstagabend: Tabellenzweiter gegen Tabellensiebten. Die „Eagles“ waren klarer Favorit und siegten mit 120:53.

Das erste Viertel begann nicht ganz nach dem Geschmack des Trainergespanns Franco Spitale und Holger Zick. „Die Spieler dachten wohl, dass sie das Spiel schon in der Tasche hätten“, meinte Spitale. Die Hausherren konnten diesen Abschnitt trotzdem mit 15:6 für sich entscheiden. Nach einer klaren Ansage der Trainer konnte das zweite Viertel losgehen, die Zuschauer kamen nun voll auf ihre Kosten.

Die Regionalwerk Eagles drehten in der Verteidigung richtig auf und zwangen die überforderten Gäste zu einem Ballverlust nach dem anderen. Es kam zum Teil zu spektakulären Abschlüssen, wie zum Beispiel einem Dreipunktewurf aus Neunmeter von Sasa Nikolic. Andre Testa war einfach zu schnell für seine Gegenspieler und kam zu mehreren einfachen Korblegern. Den Höhepunkt setzte Dominik Fischer mit einem krachenden Dunking. Spätestens da wussten auch die Gäste aus Nagold, dass es an diesem Abend für sie im Eagles Dome nichts zu holen gab. Nach zwei Vierteln stand es 47:26.

In der Kabine mahnten die Trainer, weiter konzentriert zu spielen, den Gegner ernst zu nehmen und weiterhin hundert Prozent zu geben. Im dritten Viertel spielten die Eagles wie entfesselt: Angespornt von den Zuschauern erzielten sie in den folgenden zehn Minuten niht weniger als 38 Punkte. Vor allem Markus Spitzer, der 14 seiner 20 Zähler in dieser Zeit erzielte – darunter drei erfolgreiche Dreipunktewürfe – war einfach nicht zu halten. Nun konnte man auch einige Stammkräfte schonen, wie etwa Sasa Nikolic, der sich im vergangenen Spiel einen Kapselriss zugezogen hatte.

So ging man mit 85:42 ins Schlussviertel. Anstatt das Spiel nun locker nach Hause zu bringen, gab das Heimteam nochmals richtig Gas. „Die Jungs sind einfach heiß“, meinte Holger Zick. Daniel Werthmann war es dann, der die Gelegenheit nutzte, die 100 voll zu machen. Und die Zuschauer dankten es ihm mit einem Riesenapplaus. Am Ende konnten die Eagles einen nie gefährdeten 120:53 Sieg feiern.

Nun heißt es für die Basketballer aus Eriskirch, sich auf das Derby beim TSB Ravensburg am kommenden Sonntag (30. November, ab 17.15 Uhr)vorzubereiten. Vier Spieler der Eagles haben früher für Ravensburg gespielt und wollen laut Vereinsbericht nicht als Verlierer vom Platz gehen.