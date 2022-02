Taschendiebe erbeuten Portemonnaie

Opfer eines Taschendiebstahls geworden ist eine 52-jährige Frau am Samstagvormittag in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedrichshafener Straße. Die Frau hatte dem Polizeibericht zufolge ihre Handtasche in ihrem Einkaufswagen abgestellt und nur wenige Augenblicke unbeaufsichtigt gelassen. Kurz darauf musste sie an der Kasse feststellen, dass Unbekannte ihr Portemonnaie gestohlen hatten.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Diebstählen und rät dazu, Wertsachen immer körpernah in verschlossenen Taschen zu tragen: „Lassen Sie keine Handtaschen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurück. Sollten Sie Verdächtiges beobachten oder Opfer eines Diebstahls geworden sein, wählen Sie umgehend und möglichst ohne Zeitverzug den Notruf 110“, heißt es in der polizeilichen Pressemitteilung.