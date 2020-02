Streibemahder ziehen umher

Nach dem Narrenbaumstellen war bei der Kultdorffasnet der Streibemahder noch lange nicht Schluss. Vom Rathausplatz machten sich die Narren, angeführt von Zunftmeister Christian Eisele und dem abgesetzten Schultes Arman Aigner, unter musikalischer Umrahmung der Lumpen- und Musikkapelle Eriskirch auf durch die Straßen des Orts zur „Big Party“ in der alten Spanagelhalle am Bahnhof. Bevor es „Rent a Bänd“ so richtig krachen ließ, heizte die Lumpenkapelle Eriskirch den Gästen schon mal so richtig ein. Zum Ausklang des Abends sorgte DJ „No Name“ alias Max Gaißmaier für gute Laune. Das Ende der Fasnet begehen die Streibemahder am Fasnetsdienstag, 25. Februar, mit dem Fällen des Narrenbaums um 16.45 Uhr beim Rathaus. Foto: Streibemahder