Streibemahder haben in der Fasnet viel vor

Zahlreiche Umzüge und Einsprünge sowohl in der näheren als auch in der weiteren Umgebung stehen auf dem Programm der 1982 gegründeten Narrenzunft Streibemahder. Seit jeher legt der Verein um den neuen Zunftmeister Christian Eisele großen Wert auf die Fasnet im Heimatort, heißt es in einem Presseschreiben der Narrenzunft.

Die Sanierung beziehungsweise der Umbau der Festhalle bringt dieses Jahr einige Änderungen mit sich. Den Auftakt der Eigenveranstaltungen bildet der Kinderball am Samstag, 26. Januar, in der neuen Sporthalle. Drei Stunden Spiel und Vergnügen für die Jüngsten beginnen um 13.45 Uhr. Die Halle öffnet bereits ab 13.15 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder 1,50 Euro, für Erwachsene 2,50 Euro.

Ebenfalls für den 26. Januar laden die Streibemahder alle zwälf- bis 16-Jährigen in die neue Sporthalle zur „Fantasy-Party“ ein. Für den alkoholfreien Jugendball hat sich das Organisationsteam einiges einfallen lassen. Ein DJ sorgt für die passende Musik. Das dreistündige Event runden eine Cocktailbar und eine bewachte Garderobe ab. Los geht es um 19 Uhr, gleichzeitig ist Einlass. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro.

Der närrische Reigen findet seine Fortsetzung am Gumpigen Donnerstag, 28. Februar, mit der Dorffasnet. Nach dem obligatorischen Besuch in den Kindergärten und der Schülerbefreiung in der Irisschule setzen die Mitglieder der Narrenzunft gegen 16.30 Uhr zum Sturm des Rathauses an. Der Entmachtung von Bürgermeister Arman Aigner folgt um 17.17 Uhr auf dem Rathausplatz als Zeichen der neuen Regentschaft in der Gemeinde unter Umrahmung durch weitere Zünfte das Aufstellen des Narrenbaums. Anschließend bahnt sich ein bunter Lindwurm seinen Weg durch die Straßen von Eriskirch zur alten Spanagelhalle beim Bahnhof, in der dann zum Ausklang des Hochtags die Fasnet-Party und Abfeiern mit „Rent a Bänd“ angesagt sind.

Schlusspunkt der fünften Jahreszeit ist das Narrenbaumfällen beim Rathaus am Dienstag, 5. März, 16.45 Uhr.