Kleine und große Sternsinger haben aus Eriskirch und Mariabrunn den Segen in die Häuser gebracht und sammelten für Eriskirch 2345 Euro und in Maria-brunn 7530 Euro. In Mariabrunn waren 25 Kinder und 14 Kinder für Eriskirch unterwegs. Das Bild zeigt alle Sternsinger vor der Kirche in Mariabrunn. Foto: Olaf Grabbe