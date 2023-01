Sternsinger in Eriskirch und Mariabrunn unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwischen Weihnachten und dem 6. Januar waren die 20 Sternsinger der katholischen Pfarrgemeinde Mariabrunn und die 10 Sternsinger der Pfarrgemeinde Eriskirch mit Stern, gesegneter Kreide und den immer schwerer werdenden Sammelbüchsen in sämtlichen Ortsteilen unterwegs. „20*C+M+B+23“, Christus Mansionem Benedicat, haben sie über unzählige Türen geschrieben und ebenso oft ihre Lieder gesungen. So kamen in Mariabrunn 5705,00 Euro an Spendengeldern zusammen und in Eriskirch 2040,00 Euro.

Die Sternsinger der Pfarrgemeinde waren, wie in den vergangenen Jahren, für die „Aktion Dreikönigssingen“ unterwegs. Die „Aktion Dreikönigssingen“ wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus der Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. In organisierten Präventionskursen lernen junge Menschen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation. Durch ihr Engagement haben sie dazu beigetragen, dass die Kinder daran teilnehmen können. Das ist wirklich toll und verdient hohe Anerkennung!

Als Abschluss des Dreikönigssingens in unseren Pfarrgemeinden soll ein vielfacher Dank stehen: ein herzliches Dankeschön den vielen Menschen für die freundliche Aufnahme der Sternsinger und ihre großzügige Spendenbereitschaft. Ebenso geht ein herzlicher Dank an die Sternsingerverantwortlichen Tanja König mit ihrem Team in Mariabrunn und an Susanne Kiebler in Eriskirch, sowie an alle, die die Sternsingergruppen begleitet und betreut haben oder die Sternsingeraktion auf vielfältige Weise unterstützt haben. Ganz besonders aber sei den Kindern und Jugendlichen gedankt, die als Sternsinger unterwegs waren.