Stechender Geruch: Hausbewohner werden untersucht

Wegen eines stechenden Geruchs hat der Rettungsdienst am Samstagnachmittag Bewohner eines Hauses in der Fliederstraße in Eriskirch untersucht. Laut Polizeibericht überprüfte ein Großaufgebot der Feuerwehren Eriskirch und Friedrichshafen sämtliche Räume auf Geruchsquellen und nahm Messungen zur Ursachenermittlung vor.

Keine Behandlung notwendig

Eine Ursache für den Geruch konnte bislang allerdings nicht ermittelt werden. Nach Beendigung der Überprüfung konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei keiner Person war eine medizinische Behandlung notwendig.