Sporthalle glänzt Dank vorweihnachtlichem Flair

Über zahlreiche Besucher in der Hobby-Ausstellung am Samstag und Sonntag haben sich Gisela Hölzle, Gudrun von der Haar und Evelyn Ruh freuen dürfen. Seit 35 Jahren gibt es in Eriskirch die beliebte Veranstaltung, seit 2008 wird diese von den engagierten Damen organisiert, geplant und durchgeführt. Abzüglich der Unkosten fließen die Erlöse traditionell in ortsgebundene, soziale Projekte und Institutionen.

Nunmehr zum 35. Mal gibt es die Hobby-Ausstellung in Eriskirch und ist aus dem Veranstaltungskalender der rührigen Schussengemeinde nicht mehr wegzudenken. Seit elf Jahren zeichnen sich Gisela Hölzle, Gudrun von der Haar und Evelyn Ruh für das Projekt verantwortlich. Auf rund 80 Tischen präsentieren die 62 Aussteller an beiden Tagen, traditionell immer eine Woche vor dem ersten Advent, eine große Palette rund ums Basteln und Handwerkeln. „Auch dieses Jahr war es für uns überhaupt kein Problem, Aussteller zu finden – die Nachfrage war und ist enorm und zeigt, dass unser Konzept aufgeht“ betonte Gudrun von der Haar im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

40 Helfer vor und hinter den Kulissen

Bevor jedoch die Tische mit ihren vielfältigen Auslagen die Besucher erfreuen, gab es für die Damen und ihre rund 40 Helfer vor und hinter den Kulissen im Vorfeld einiges zu tun. „Nach der Hobby-Ausstellung ist vor der Hobby-Ausstellung. Dieses Jahr galt es, neben der üblichen Organisation, rechtszeitig eine neue Örtlichkeit zu finden, da unser Stammplatz, die Wilhelm-Schussen-Halle, nicht zur Verfügung stand. Hier gilt unser Dank der Gemeindeverwaltung Eriskirch um Bürgermeister Arman Aigner für die tolle Unterstützung“, so Gudrun von der Haar. Schließlich mussten in der Sporthalle unter anderem ein Schonboden verlegt, Geschirr-, Reinigungs- und Kühleinheiten für die Cafeteria oder auch die vielen Tische samt der Stromversorgung organisiert werden. Alleine die Cafeteria verfügt über 90 Sitzplätze.

„Pro Tag verarbeiten wir 40 Kilogramm Kartoffelsalat, rund 20 Kilogramm Leberkäse und bieten etwa 120 Torten und Kuchen an, die uns traditionell seitens der Aussteller und von Eriskircher Bürgern gespendet werden. Am Ende hat das gesamte Team eine super Arbeit geleistet, alles hat geflutscht, alles lief wie am Schnürchen“, schwärmte Gudrun von der Haar gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Besonders gefreut habe man sich übrigens über die tatkräftige Unterstützung der Jugendlichen vom Club Kallers: „Das war eine wunderbare Erfahrung. Pünktlich, fleißig und einfach engagiert.“

Und geboten wurde bei der 35. Auflage der Hobby-Ausstellung so einiges. Ob selbst gemachte Weihnachtsmarmelade, Puppen in netten Kleidchen, selbst gedrechseltes Holzspielzeug, Kerzen in allen Farben und Formen, filigrane Filzarbeiten oder bis ins kleinste Detail geschnitzte Weihnachtskrippen samt elegantem Modeschmuck, hochwertige Schnitzereien oder Strickwaren: Die Auswahl war gewohnt groß, die Besucher einmal mehr begeistert, die Organisatoren sichtlich froh: „Bislang konnten wir im Laufe der Jahre rund 45 000 Euro an örtliche soziale Einrichtungen, entsprechende Institutionen oder Bedürftige weitergeben. Das ist einfach wunderbar und freut uns natürlich sehr“, so von der Haar, die mit Gisela Hölzle und Evelyn Ruh auch im kommenden Jahr wieder dabei sein wird, um in der Gemeinde Gutes zu tun.