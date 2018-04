Ein Nachholspiel und eine vorgezogene Partie des 20. Spieltags sind in der Fußball-Kreisliga A2 am Donnerstagabend ausgetragen worden: Während der TSV Schlachters zu Hause den SV Oberteuringen beim 5:2 klar in die Schranken wies, verlor die Spielvereinigung Lindau bei der 1:2-Niederlage auswärts gegen den TSV Eriskirch wertvolle Punkte im Kampf um den Relegationsplatz.

Der Mann des Abends auf dem Fußballplatz in Schlachters war Jonas Hermann, der die ersten drei der insgesamt fünf Tore für die Gastgeber markierte. Nach der Gästeführung durch Alexander Stiby, der sich ein Herz fasste und aus knapp 20 Metern flach ins Eck einschoss, drehte Hermann binnen drei Minuten die Partie. Jedoch kam der TSV-Torjäger beide Male sträflich ungedeckt zum Schuss. Als der eingewechselte Jan Woserau kurz nach Wiederanpfiff für den SVO den 2:2-Ausgleich markierte, witterten die Oberteuringer Morgenluft. Doch erneut Hermann und Frank Brombeiß stellten auf 4:2. In der Nachspielzeit fiel der schönste Treffer des Abends: Aus gut und gerne 25 Metern drosch Marco Herpich den Ball per Freistoß in den Winkel des Gästegehäuses. Durch den Heimsieg kletterte der TSV Schlachters vorerst auf den sechsten Tabellenrang.

Lange Gesichter gab es dagegen bei der SpVgg Lindau, die ihr Nachholspiel beim heimstarken TSV Eriskirch mit 1:2 unterlag. Zwar konnte Manuel Ferber eine Viertelstunde vor Spielschluss den Anschlusstreffer erzielen, doch kam dieser zu spät. Daniel Knejski traf kurz vor der Halbzeitpause doppelt, davon einmal per Kopf, und bescherte der Mannschaft von TSV-Coach Mico Susak die 2:0-Führung gegen die Gäste aus Lindau, die über 90 Minuten hinweg mehr Spielanteile verbuchten.