Zwei Corona-Impfungen werden in Eriskirch angeboten. Leider haben wir uns im Termin vertan. Richtig ist: am Dienstag, 9. November, von 11 bis 15.30 Uhr und am Freitag, 17. Dezember, von 13 bis 17 Uhr kommt ein Impfteam in die Irishalle. Wir bitten um Entschuldigung.