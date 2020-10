Sattelzug fährt auf Auto auf

Aus Unachtsamkeit ist ein 37-jähriger Sattelzugfahrer am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Abfahrt der B 31 auf das Auto eines vor dem Kreisverkehr am dortigen Einkaufszentrum wartenden 42-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall entstand am Wagen ein Sachschaden von etwa 3000 Euro, der Sachschaden am Lasters beläuft sich auf circa 2000 Euro, teilt die Polizei mit. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt.