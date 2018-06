Sag’ zum Abschied laut „Iris – blau!“

Als Dreigestirn in einer Person – die Hose von den Streibemahdern, die Jacke vom Näne und den Hut von den Majoretten – hat sich Markus Spieth zum letzten Mal die Macht entreißen lassen. Dabei stellte der Bürgermeister, der bei der Wahl am 9. April nach 24 Jahren im Amt nicht mehr antritt, jedoch klar: Er schaffe nicht nur für drei, sondern will von den Narren auch für drei versorgt werden: „Was nei goht, goht nei, des muss jetzt halt sei.“

Bei aller Narretei wurden beim finalen Rathaussturm mit Markus Spieth am Gumpigen auch wehmütige Töne laut: „Als Bankräuber, Schneewittchen oder Dagobert Duck, warst Du zu haben für jeden Schabernack“, reimte Uwe Dietrich, der Zunftmeister der Streibemahder, nachdem das Rathaus gestürmt und der Bürgermeister von seinem Chefsessel auf den Balkon bewegt worden war. Ein weiteres Lob: „Als Schultes warst Du mit Leib und Seele dabei, die Vereine waren Dir nicht einerlei.“ Passend dazu Uwe Dietrichs Appell an die Bürgermeisterkandidaten: „Schreibt Euch hinter die Ohren: Der Bürger will gehört werden, nicht nur umworben.“ Ein paar Vorschläge, was der scheidende Schultes in Zukunft machen könnte, hatte der Zunftmeister ebenfalls im Gepäck: Pfarrer oder aber Bauherr, dann könnte er sich um die historische Holzbrücke in Eriskirch kümmern, die nicht viel schneller fertig und nicht wesentlich billiger werde als der Flughafen in Berlin und die Elbphilharmonie in Hamburg.

Derweil versicherte Markus Spieth: „Auch für mi war des a schöne Zeit, keine Sekund’ hab i bereut.“ Die Stürme aufs Rathaus seien stets Kampf, aber nie Krampf gewesen, zumal am Ende ohnehin immer die Narretei gewonnen habe. Sein Versprechen: „I bin zwar weg, bleib aber hier. Eriskirch ist einfach mei Heimatrevier.“ Darauf ein dreifaches „Iris – blau!“.