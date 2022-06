Rückblick Fronleichnam in Mariabrunn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause waren wir froh und dankbar, dass wir wieder traditionell Fronleichnam feiern konnten. Schon morgens früh haben viele fleißige Hände die Blumenteppiche, die Altäre, den Platz vor dem St. Iris für den Gottesdienst, sowie den Festplatz an der Kirche hergerichtet. Bereits am Vortag wurden von den BewohnerInnen des Pflegeheims St. Iris die Blumen für den Blumenteppich gezupft. Nach einem festlichen Gottesdienst zelebriert von Pfarrer Rösch und musikalisch begleitet von unseren Kirchenchören und der Musikkapelle, zog die Prozession von den Fahnenabordnungen angeführt zum Kindergarten Regenbogen. Dort warteten schon die Kinder des Kindergartens auf uns und der Kinderchor erfreute die Prozessionsteilnehmer mit einem Lied- Danach zogen wir weiter zum Marienbrunnen vor der Kirche. Nach dem feierlichen Abschluss der Prozession lud der Kirchplatz zum Verweilen ein. Die Musikkapelle spielte zum Frühschoppen auf und für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Es war schön, mal wieder in Gemeinschaft zu feiern.