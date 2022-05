Reparatur-Café öffnet – jedoch mit Einschränkungen

Das Reparatur-Café im Werkraum der alten Schule in Mariabrunn hat am Freitag, 20. Mai , von 15 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Jedoch werden die Gegenstände, die repariert werden sollen, am Fenster oder im Eingangsbereich entgegen genommen. Die Räume sind noch nicht für „Kunden“ und Kaffeegäste geöffnet, teilen die Organisatoren mit.

Beim Reparatur-Café helfen fachkundige Mitbürger bei der Reparatur alter, liebgewonnener Dinge des Alltags. Es werden Haushalts- und Elektrokleingeräte, mechanisch betriebene Dinge, Kleinmöbel, Kleidung, Spielzeug und mehr repariert. Auch beim Austausch von Kabeln oder Batterien gibt es Hilfe. Bei Bedarf stellen die Mitglieder auch Spezialwerkzeug zur Verfügung, beispielsweise, um Uhren für einen Batteriewechsel zu öffnen. Hilfe und Ratschlag kosten nichts, die „Kunden“ bezahlen nur die Materialkosten.