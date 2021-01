Eine 55-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstag gegen 16 Uhr an der Einmündung Finkenweg / Brückenweg mit einem Auto kollidiert und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 50 Jahre alte Fahrerin des VW von der Brückenstraße in Richtung Lindauerstraße unterwegs und hatte die von rechts aus dem Finkenweg kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin übersehen. Durch die Kollision erlitt die Zweiradlenkerin leichte Verletzungen am Arm. Es entstand außerdem ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.