Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen einen 28-jährigen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Laut Polizeibericht wollte sich der Mann gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Seestraße in Eriskirch verschaffen. Die von einer Sicherheitsfirma verständigte Polizei konnte den Betrunkenen noch im „Tatobjekt“ antreffen, wie die Polizei schreibt. Er wurde vorläufig festgenommen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun strafrechtlich ermittelt.