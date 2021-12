Polizei bittet nach Grafitti um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag die Fassade eines Schuhgeschäfts in der Friedrichshafener Straße und eine Garagenwand im Enzianweg in Eriskirch mit Graffiti beschmiert haben, ermittelt der Polizeiposten Langenargen wegen Sachbeschädigung.

Wie die Polizei mitteilt, kann der durch die blaue Sprühfarbe entstandene Sachschaden aktuell noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch im vierstelligen Euro-Bereich liegen.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07543/93160 zu melden.