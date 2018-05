Pflegehaus St. Iris erhält Altartafel

Grund zum Feiern hat es am Mittwochnachmittag im Haus der Pflege St. Iris in Eriskirch gegeben. Grund war die Einweihung und Segnung einer Altartafel in der hauseigenen Kapelle. „Heute ist ein schöner Tag. Dieses Kunstwerk von Henyrk Zegadlo ist einer Kirche gleich, einem Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und des Glaubens“, sagte Pfarrer Dieter Worrings eingangs seiner Rede. Gespendet wurde das Artefakt von Zegadlos Witwe, Anna Moger.

Feierlich wurde die Altartafel am Mittwoch im Haus der Pflege St. Iris in Eriskirch eingeweiht. Im Beisein von Prälat Michael H. F. Brock, Einrichtungsleiter Matthias Strobel sowie der Spenderin Anna Moger samt Hausbewohnern und Pflegepersonal sagte Pfarrer Dieter Worrings in seiner Rede, dass Jesus für uns alle da sei: „Der Sohn Gottes steht nicht nur auf dieser Altartafel im Mittelpunkt. Das Kreuz hat für uns alle einen Sinn, so wie das darunter gezeigte farbenfrohe Abendmahl, das für die Konkret-Kirche steht“, sagte der Geistliche, bevor er gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Stiftung Liebenau, Michael H. F. Brock, die Tafel unter Beifall enthüllte. „Unsere Kapelle ist klein, aber so groß, dass alle Bewohner hineinpassen. Denn Sie alle sollen Christus sehen, ihn erleben und fühlen. Er ruft uns hier um den Altar, hier ist die menschliche Realität“, bekräftigte Brock.

Ein langgehegter Wunsch

Heidi Fritz, soziale Betreuerin der Einrichtung, sprach von einem wunderschönen Tag für das Haus St. Iris: „Ein lang gehegter Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen. Nun haben wir ein echtes Kunstwerk in unserer Kapelle.“

Anna Moger, die Witwe des 2011 verstorbenen, international tätigen und bekannten Künstlers Henyrk Zegadlo, zeigte sich ob des neuen Platzes der Tafel sichtlich bewegt: „Mein Mann hatte eine Verbundenheit zur Stiftung Liebenau. Dieses Bildnis, dessen Holz tatsächlich aus einer Kirche stammt, findet heute einen wunderbaren Platz. Es ist mir eine große Freude, diese sehenswerte Altartafel meines Mannes an sie übergeben zu dürfen“, sagte die Spenderin.

Einrichtungsleiter Matthias Strobel bedankte sich bei allen, die zum Gelingen der Feierlichkeiten beigetragen hatten: „Und nun lassen sie uns gemeinsam bei diesem schönen Wetter nett beisammensitzen, gute Gespräche führen und Kaffee trinken.“

Musikalisch begleitet wurde die Feier im Pflegehaus St. Iris vom Geschwisterpaar Hildegard und Josef Maucher.