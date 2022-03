Patrozinium der St. Josefsbruderschaft Tunau

Am Josefstag, 19. März, feierte die St. Josefsbruderschaft Tunau ihr Bruderschaftsfest in der Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau in Mariabrunn. Pfarrer Dieter Kramer zelebrierte die Festmesse im voll besetzten Gotteshaus. Wie im vergangenen Jahr wurde der Gottesdienst mit der Vorstellung und Anbetung des wertvollen, um 1100 entstandenen Tunauer Goldkreuzes eingeleitet. Der Obmann der Bruderschaft, Reinhard Schick, sagte in der Begrüßung: „Nicht, um eine Sehenswürdigkeit zu bestaunen, haben wir dieses uralte und kostbare Kreuz aus dem Museum in die Kirche geholt, sondern um den Weg in die Karwoche zu begleiten und an das Lebensopfer unseres gekreuzigten Heilandes zu erinnern, das in dieser Festmesse gegenwärtig gesetzt wird.“ Pfarrer Kramer betonte in seiner Predigt die Bedeutung christlicher Gemeinschaften in der Nachfolge Jesu gerade in der aktuellen Krise der Kirche. Nach der Predigt erfolgte die feierliche Aufnahme von drei neuen Josefsbrüdern in die über 300 Jahre alte Gebetsgemeinschaft. Die Festmesse endete mit dem Marienlied „Segne du, Maria“ und einem feierlichen sakramentalen Segen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es auch wieder möglich, eine Generalversammlung im Bürgerstüble Gohren abzuhalten. Nach dem Totengedenken, den Berichten des Vorstands und der Vorstellung der Jahresplanung wurde Georg Ege aus Oberdorf und Reinhold Terwart aus Langenargen für 40 Jahre Zugehörigkeit zur Bruderschaft geehrt. Nach eingehender Diskussion wurde die Gestaltung des Totengedenkens durch die Bruderschaft an die veränderten Bedingungen angepasst und es wurde einstimmig beschlossen, in Zukunft auch Frauen in die Gebetsgemeinschaft aufzunehmen. Mit einem Mittagessen und dem anschließenden geselligen Zusammensein endete dieser eindrucksvolle Festtag für die St. Josefsbruderschaft Tunau.