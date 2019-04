Norbert Lins schaut sich im Obstgroßmarkt um

Rund 400 Millionen EU-Bürger sind im Mai dazu aufgerufen, ein neues Europa-Parlament zu wählen. „Diese Wahl wird die Richtung der Europäischen Union in den nächsten Jahren bestimmen“, wird der hiesige Europa-Abgeordnete der CDU Norbert Lins in einer Mitteilung zitiert.

Auf Einladung der CDU Eriskirch besuchte Norbert Lins vor Kurzem die Gemeinde, nachdem der politische Aschermittwoch ja dieses Jahr leider aufgrund der Erkrankung von Europa-Abgeordnete Elmar Brok ausfallen musste.

Zuerst wurde die neue Halle des Obstgroßmarktes Schaugg mit der modernsten Apfelsortieranlage des Bodenseekreises besichtigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Es wurde deutlich, welch hohe Qualität das Bodenseeobst hat. Auch Norbert Lins zeigte sich sichtlich beeindruckt. Anschließend wurden in einer Diskussionsrunde viele europapolitische, aber auch regionale Themen angesprochen.

„Mir geht es darum zu hören, was die Menschen hier in der Region bewegt und was sie sich von einer guten Europa-Politik erwarten“, erklärte Lins. Der Abgeordnete hob die Bedeutung der Europawahlen und der EU hervor. 70 Jahre Frieden und Sicherheit in Europa mit wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand sollte keine Selbstverständlichkeit sein. Kein anderer Landkreis profitiere mehr von der EU als der Bodenseekreis, da dieser den größten Exportanteil in ganz Baden-Württemberg habe. Europa sei außerdem eine Wertegemeinschaft, die immer wieder hinterfragt und verteidigt werden müsse.

Neben dem Badeverbot 2017 im Eriskircher Strandbad und des Einflusses von mancher EU-Norm auf kleine Gemeinden wie Eriskirch sowie Fahrverboten in Stuttgart und Luft-Qualitätsrichtlinien, wurde selbstverständlich auch der Brexit und andere Problemfelder innerhalb der EU wie Haushaltsdisziplin und Zuwanderung angesprochen. Gerade beim Thema der Russland-Sanktionen wurde durch eine ausführliche Diskussion klar, wie die europäische Politik die Obstbauern im Bodenseekreis betreffen kann. Norbert Lins machte aber auch nochmal deutlich wie gefährlich eine mögliche Beeinflussung der Europawahl durch Russland oder durch Unterstützung linker und rechter Kräfte für die Demokratie sein könne. Norbert Lins ergänzte: „Mehr denn je wird es bei dieser Wahl darauf ankommen, dem Populismus von rechts und links entgegenzusteuern, der in den vergangenen Jahren in ganz Europa zu beobachten war.“

Wirtschaftspolitische Themen waren auch der Umgang mit dem Datenschutz und den amerikanischen Internetkonzernen. Die EVP und Norbert Lins setzen sich hier für eine Revision und Überarbeitung der Datenschutzverordnung im Jahr 2020 ein, schreibt die CDU in ihrem Bericht weiter.