Neujahrskonzerte locken

Die Proben des Musikvereins Eriskirch für die Neujahrskonzerte läuft auf Hochtouren: Dirigent Swen Pech hat laut Vorschau ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Beginnen werden die beiden Konzerte, die am 5. Januar um 20 Uhr und am 6. Januar um 15.30 Uhr stattfinden, mit den feierlichen Fanfaren des Stückes „Salutations“ von Alfred Reed, gefolgt von der Ouvertüre aus der Operette „Pique Dame“ die aus der Feder des „Vaters der Wiener Operette“ Franz von Suppé stammt.

Auf seiner Posaune wird dann Gerhard Walzer das 3-sätzige „Concertino Op. 4“ präsentieren. Der erste Teil der Konzerte endet mit einem aufregenden Stück: dem „Dans Diabolique“ von Joseph Hellmesberger, bei dem vor allem die Flöten gefordert sind.

Nach einer kurzen Pause geht es in die Welt von James Bond. Die Hommage von Jim Web an den „MacArthurPark“, eine Flaniermeile von Los Angeles wurde 1968 von Richard Harris besungen und erreichte 1978 Platz eins in der US-Hitparade. Danach spielt die Musikkapelle ein Medley von Noahiro Iwai in dem er Erinnerungen an den Jazzmusiker Beddy Goodman weckt. Zum Abschluss beider Konzerte gibt es traditionell ein Stück, das Werner Hausmann extra für die Musikkapelle komponiert hat. In diesem Jahr entführt er die Zuhörer mit „Schön ist die Welt“ auf eine musikalische Reise um den Erdball. Im Anschluss an die Konzerte findet ein Hock statt.