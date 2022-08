Neues Beweidungsprojekt mit Highland-Rindern

Das Naturschutzzentrum Eriskirch lädt für Freitag, 26. August, zu einer naturkundlichen Führung ins Naturschutzgebiet Hepbach-Leimbacher Ried ein. Im Mittelpunkt der etwa zweistündigen Aktion unter Leitung von Dipl.-Ing. Claudia Huesmann vom Landratsamt Bodenseekreis steht ein neues Beweidungsprojekt mit Schottischen Highland-Rindern. Diese werden in einer Kooperation zwischen dem Landratsamt und örtlichen Landwirten als „Landschaftspfleger“ eingesetzt, um das Grünland offenzuhalten und eine möglichst große Vielfalt zu schaffen. Die Referentin stellt das Projekt vor, geht darüber hinaus aber auch auf die reiche Tier- und Pflanzenwelt des Gebietes ein. Treffpunkt zu der kostenlosen Führung ist um 15.30 Uhr am Wanderparkplatz Weiherberg am Eingang zur Kreismülldeponie in Friedrichshafen-Raderach.