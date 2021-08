Neuer Laien-Defibrillator am alten Schulhaus installiert

Die Björn Steiger Stiftung kämpft schon lange gegen den Herztod in Deutschland. Laut Aussage hat sie seit 2001 bereits 27 000 AED-Geräte in den Verkehr gebracht. 2013 startete das Projekt „Herzsicher“. Inzwischen rüstet die Stiftung ganze Landkreise, Städte und Gemeinden mit Defibrillatoren aus und schult die Bevölkerung in Wiederbelebung. Der Bodenseekreis verfügt aktuell über 92 Laien-Defibrillatoren der Stiftung.