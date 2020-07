Neue Ausstellung „Wilde Alb“

Im Rahmen einer kleinen Vernissage am Freitag, 17. Juli, präsentiert das Naturschutzzentrum Eriskirch die neue Wechselausstellung „Wilde Alb – Naturschätze zwischen Felsen, Höhlen und Wasserfällen“.

Mehr als drei Jahre waren die Fotografinnen und Fotografen der Gesellschaft für Naturfotografie (GDT), Regionalgruppe Württemberg/Bayern, auf der Schwäbischen Alb unterwegs. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter haben sie die Besonderheiten dieser Landschaft in atemberaubenden Aufnahmen festgehalten, so die Ankündigung. Eine Auswahl ihrer besten Bilder aus dem Fotoprojekt „Wilde Alb“ ist in der Ausstellung und in einem begleitenden Bildband zu bewundern.

Bei der Vernissage um 20 Uhr präsentiert Benjamin Waldmann, Projektkoordinator und Leiter der Regionalgruppe, eine speziell zur Ausstellung erstellte Multivisionsschau. Coronabedingt ist eine vorherige Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten notwendig: Telefon 0754 1/ 818 88. Es gilt eine Maskenpflicht, eine Einmal-Maske kann zur Verfügung gestellt werden.