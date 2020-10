Neue 4G-Station in Eriskirch

Der Netzbetreiber Telefónica Deutschland / O2 baut seinMobilfunknetz im Bodenseekreis derzeit umfangreich aus. In Erickirch ist in diesem Rahmen eine neue LTE-4G-Station an der Langenarger Straße errichtet worden.

Die neu in Betrieb genommene LTE-Station ergänze die bisherige Technik an dem Standort, heißt es in einer Mitteilung. Das Netz vor Ort stehe O2-Kunden sowie Kunden zahlreicher weiterer Marken wie Blau, Aldi Talk, Fonic, Tchibo mobil, NettoKom, Ortel Mobile und Ay Yildiz zur Verfügung. Über das LTE-Netz könne auch in verbesserter Sprachqualität telefoniert werden.