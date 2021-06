Naturschutzzentrum veranstaltet Führungen zur Irisblüte und mehr im Eriskicher Ried

Die Irisblüte im Eriskircher Ried hat ihren Höhepunkt erreicht. Das Naturschutzzentrum Eriskirch lädt deshalb zu zwei naturkundlichen Iris-Führungen unter Leitung von Diplom-Biologe Gerhard Kersting am Dienstag, 8. Juni, um 9 Uhr, sowie am Donnerstag, 10. Juni, um 17 Uhr, ein. Bei einer Exkursion mit Jeremy Barker im Eriskircher Ried stehen dann am Sonntag, 13. Juni, Vögel im Mittelpunkt. Die Exkursion startet um 8 Uhr.

Treffpunkt für alle drei Führungen ist am Naturschutzzentrum. Dank sinkender Corona-Zahlen dürfen Veranstaltungen im Freien ab dieser Woche wieder ohne Corona-Test oder Impfnachweis durchgeführt werden. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl sowie zur Kontaktverfolgung muss jedoch jeweils eine vorherige telefonische Anmeldung erfolgen unter Telefon 07541 / 81888. Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.naz-eriskirch.de