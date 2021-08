Naturschutzzentrum Eriskirch zeigt Ausstellung über Wölfe

Das Team des Naturschutzzentrums Eriskirch und präsentiert seit dem 30. Juli die Wanderausstellung „Und wenn der Wolf kommt? Alte Mythen und Erfahrungen“.

Vor über 200 Jahren wurde der Wolf in den heute zu Baden-Württemberg gehörenden Gebieten ausgerottet, jetzt wandern erste Tiere von Osten und der Schweiz wieder ein. In den nächsten Jahren wird der Wolf wahrscheinlich auch am Bodensee heimisch werden, teilt das Naturschutzzentrum Eriskirch in der Ausstellungsankündigung mit.

Die Ausstellung des Waldhauses Freiburg hat drei Schwerpunkte: Im ersten Teil wird das Aussehen und die Lebensweise des Wolfes vorgestellt, unter anderem mit einem eindrucksvollen Präparat eines Wolfes. Der zweite Teil thematisiert die Beziehung zwischen Mensch und Wolf von der Frühzeit bis in die Gegenwart. Schließlich klärt die Ausstellung darüber auf, wie das Leben der Wölfe erforscht wird und wie mit der Rückkehr des Raubtieres in der modernen Kulturlandschaft umgegangen werden kann. Ziel der Bemühungen sei, möglichst bereits im Vorfeld einer Zuwanderung mögliche Interessenkonflikte zu vermeiden.

Die Ausstellung wird im Naturschutzzentrum im ehemaligen Bahnhof von Eriskirch präsentiert. Die aktuellen Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag von 14 bis 17 Uhr sowie Freitag bis Sonntag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.