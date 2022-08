Naturführungen in den Ferien

Das Naturschutzzentrum Eriskirch lädt zu drei Aktionen im Eriskircher Ried ein: Am Donnerstag, 4. August, startet um 9.30 Uhr eine allgemeine Naturführung für Erwachsene und Kinder. Am 5. August stehen Sommerkräuter im Mittelpunkt einer Exkursion mit Reinhilde Maier, die um 9 Uhr beginnt. Schließlich lädt das Naturschutzzentrum am Sonntag, 7. August, um 10 Uhr, zu einer Spezialexkursion über Insekten mit dem Biologen Jeremy Barker ein. Alle Führungen beginnen am Naturschutzzentrum und sind kostenlos.