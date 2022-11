Naturfotograf Markus Mauthe spricht in Eriskirch

Die Fotogruppe Kreativ Eriskirch präsentiert am Dienstag, 15. November, Markus Mauthe mit seinem Vortrag „Welt im Blick“. Mauthe gehört zu renommiertesten Naturfotografen Deutschlands. Sein Arbeitsplatz sind die Lebensräume unserer Erde und sein Einsatz gilt ihrem Erhalt, heißt es in einer Ankündigung.

Durch seine Neugierde und Abenteuerlust hat er schon sehr früh die Naturfotografie für sich entdeckt. Das Privileg des Reisens und die damit eingehenden Erfahrungen ließen ihn zum engagierten Umweltaktivisten werden. Schwerpunkt seiner Arbeit ist es, mit selbst erlebten Geschichten, sowie Filmen und Bildern aus aller Welt globale Zusammenhänge aufzuzeigen. Dabei stellt er Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltschutz und einen würdevollen Umgang der Menschen untereinander in den Mittelpunkt. In über dreißig Jahren Abenteuer im Dienste der Natur wurde er zum Zeitzeuge großer Umweltveränderungen, die ein „weiter so“ nicht zulassen.

Er zeigt am 15. November ab 19.30 Uhr in der Irishalle in Eriskirch packende Geschichten aus dreißig Jahren „Umweltschutz mit der Kamera“. Der Eintritt ist frei um eine Spende wird gebeten.