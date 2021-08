Naturerlebnis für Groß und Klein im Eriskircher Ried

Zu den letzten beiden Riedführungen für Kinder und Erwachsene in den Sommerferien lädt das Naturschutzzentrum Eriskirch an den Donnerstagen 2. und 9. September ein. Treffpunkt der kostenlosen, etwa 2 ½-stündigen Aktionen ist jeweils um 9.00 Uhr am Naturschutzzentrum im ehemaligen Bahnhof von Eriskirch. Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter Erfassung der Kontaktdaten notwendig: 07541/81888. Eine 3-G-Nachweis ist für die Veranstaltung im Freien nicht notwendig.