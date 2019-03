Nabu: Zahl der Vögel und Artenreichtum lassen stetig nach

Im Bürgerhaus „Alte Schule“ hat Norbert Schupp aus dem Vorsitzenden-Team am Donnerstag die 20 Mitglieder des Nabu Eriskirch-Meckenbeuren und Gäste zur Hauptversammlung begrüßt. Nach Ehrungen und Totengedenken berichtete er über das Jahr 2018 und bilanzierte mit 342 Mitgliedern einen leichten Rückgang.

Erfolgreich sei die fünfte Nistkastenaktion gelaufen, die an Interessierte verteilt werden, so auch in diesem Jahr. Mitgemacht hat der Nabu bei Straßen-, See- und Waldputzeten in Eriskirch und Meckenbeuren. Schupp erinnerte an sieben geführte vogel- und naturkundliche Exkursionen, zwei Fledermausexkursionen und eine Herbstwanderung. Der achte Warentauschtag in Kehlen sei mit 730 teilnehmenden Personen ein Erfolg gewesen, ebenso die Alt-Handy-Sammlung. Schließlich berichtete er noch von der erfolgreichen Besiedlung des „Schwalbenhotels“ in Dillmannshof mit Mehlschwalben.

Eine ausgeglichene Finanzsituation mit leichtem Plus bilanzierte Kassenchef Wilfried Heeger. Letztlich seien aktuell 16 500 Euro in der Kasse, auch dank verschiedener Spenden. Der Finanzplan 2019 fällt mit fast 9000 Euro niedriger aus als 2018 Kassenprüfer Christian Sonne bescheinigte: „Alles bestens“, der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Von vielen Aktivitäten berichtete Reinhard Götz zum Vogel- und Fledermausschutz in seinem Jahresrückblick. Dazu gehörten Nistkastenkontrollen im Seewald und Bruckenwald. Er bedauerte: „Nur noch zwei Kleiberpaare nisten im Eriskircher Wald.“ Er entdeckte zahlreiche Siebenschläfer, keine Haselmaus, dafür verschiedene Fledermausarten. Götz bilanzierte ein gutes Brutjahr. Die Nistkastenkontrolle im Ried hat Götz, wie er berichtete, inzwischen an Sylvia Koß und die Familie Barker weitgehend abgegeben. Götz informierte noch über Sondernistkästen für Mauersegler, Wasseramseln Turmfalken und Schleiereulen.

Seit 24 Jahren führt Götz auch das Brutvogel–Monitoring an der Argen durch. Er konnte 29 Arten listen, während das Brutrevier im Eriskircher Gemeindewald 26 Vogelarten ergeben habe. Götz beklagte hier das Fehlen des Pirols: „Da war erstmals gar keiner da.“ Insgesamt lasse sich feststellen, das die Zahl und Artenreichtum der Brutvögel stetig nachlassen. Reinhard Götz berichtete auch über die Fledermausschutzarbeit mit Kontrollen und Exkursionen und Winterquartier-Kontrollen.

Jörgen Illmann präsentierte danach den Vogel des Jahres, die Feldlerche, die schon einmal 1998 von Nabu und LBV gewählt wurde. Der Bestand von Heide-, Hauben- und Feldlerche hat sich seitdem weiter zunehmend dramatisch verschlechtert.