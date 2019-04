Musiker freuen sich auf Hochzeiten und Feste

Die Musikkapelle Eriskirch hat sch vor Kurzem in der alten Schule in Eriskirch zur Generalversammlung getroffen.

Der Vorsitzende Heiko Wösle begrüßte die Musiker, sowie die Ehrenmusiker und Ehrenmitglieder Ralph Bucher, Josef Kiebler und Alfred Wund. Es folgte eine Gedenkminute für den Ehrenmusiker Hermann Bösch, der Ende des vergangenen Jahres verstorben ist, schreibt die Musikkapelle in einem Bericht.

Anschließend folgte der Kassenbericht von Jenny Franz, die ein wirtschaftlich gutes Jahr der Musikkapelle vermelden konnte. Kassenprüfer Michael Schick bescheinigte der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung und empfahl ihre Entlastung.

Nachdem Irene Schäch vergangenes Jahr ihren Posten als Chronistin an Carina Schraff übergab, verlas Schraff die Chronik des vergangen Jahres. Humorvoll ließ sie die verschiedenen Auftritte und Aktivitäten des Vereins Revue passieren. Dirigent Fabian Koch, bedankte sich für das tolle Jahr 2018, insbesondere für das Konzert, die Konzertreise nach Neustadt an der Weinstraße, den Stimmungswettbewerb auf dem Oktoberfest in Konstanz und den Auftritt auf dem Bezirksmusikfest in Langen bei Bregenz. Ein kleiner Hinweis zur Verbesserung der Anwesenheit in den Proben, vor allem auch vor den Konzerten, und der Probendisziplin konnte er sich jedoch nicht verkneifen.

Dominik Bentele gab im Anschluss den Bericht im Namen der Vorstände ab. Auch zukünftig solle an der Verbesserung der Jugendarbeit gearbeitet werden. So beginnt die Musikkapelle ab diesem Jahr mit verschiedenen Aktionen für die Jungmusiker, um diesen die Integration in den Verein zu erleichtern. Trotz des Umzugs des Probelokals ins Feuerwehrhaus, und den Schwierigkeiten die Sporthalle in eine Konzerthalle umzuwandeln betonte er den guten Zusammenhalt und die reibungslose Zusammenarbeit des Vereins. 2019 stünden der Musikkapelle wieder zahlreiche Unterhaltungsauftritte, Hochzeiten und Feste bevor, heißt es im Bericht weiter.

67 Proben und Auftritte

Die Musikkapelle hatte im vergangenen Jahr insgesamt 67 Proben und Auftritte zu absolvieren. Für außerordentlich hohe Teilnahme an Proben und Auftritte wurden Josef Kiebler, Andreas Schlachter, Irene Schäch, Marcel Bösch und Alina Weber geehrt.

Marei Wendler gab als Jugendleiterin Einblicke in die aktuellen Zahlen und Themen der Jugendarbeit. Im Anschluss übernahm Ralph Bucher das Wort und führte die Entlastung der Vorstandschaft – die einstimmig erfolgte – sowie die Neuwahlen durch. Wiedergewählt wurden die Vorstände Heiko Wösle und Dominik Bentele, sowie Jenny Franz als Kassiererin. Zusätzlich wurden die drei Beisitzer Melanie Bauer, Hannes Walzer und Janna Wendler in die Vorstandschaft gewählt. Des Weiteren vervollständigen Melanie Obinger als Vorstand, Marei Wendler als Jugendleiterin und Alina Weber als Schriftführerin die Vorstandschaft.

Anschließend bedankte sich Dominik Bentele bei den Musikern, die sich das ganze Jahr außerhalb der Vorstandschaft für den Verein einsetzen: Ralph Bucher für die Durchführung der Wahlen und Entlastung der Vorstandschaft, Carina Schraff für die Jahreschronik, Sylvia Maidl für die Arbeit als Uniformwart, Selina Obinger für die Medienarbeit, den Notenwarten Janna und Marei Wendler, Rebekka und Melanie Bauer und Gisela Walzer für die Pflege der Anwesenheitsliste. Ein besonderer Dank ging auch an den Dirigenten Fabian Koch und die Vizedirigentin Melanie Obinger.